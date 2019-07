Club Brugge op weg naar duurste transfer ooit: Okereke legt medische tests af

David Okereke (21) heeft vandaag zijn medische tests afgelegd bij Club Brugge in het ziekenhuis van Knokke-Heist. Zondagavond werden naar verluidt de laatste details van zijn transfer afgerond, waardoor de officiële mededeling er mogelijk snel komt. Okereke wordt met minstens 8 miljoen euro de duurste speler ooit van Club.

Dat de komst van Okereke nu bijna volledig zeker is, wordt stilaan duidelijk. Maandag legde de Nigeriaanse aanvaller alvast medische tests af in het AZ Zeno van Knokke-Heist en volgens Italiaanse bronnen werden de laatste details van zijn transfer zondagavond uitgeklaard. Club legt een som van 8 miljoen euro plus bonussen op tafel.

Okereke komt over van Spezia uit de Italiaanse Serie B en lukte daar 10 goals en 12 assists in 33 matchen. Er was ook concrete interesse uit de Serie A, maar de aanvaller verkiest speelkansen bij Club Brugge, waar hij Wesley moet vervangen. Okereke is wat kleiner - 1.82 meter - maar zou wel veelzijdiger zijn.

Bekijk hier de eerste foto van Okereke in Club Brugge-shirt: