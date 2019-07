“Lood is altijd gevaarlijk”: hoe weet je of je thuis een loden leiding hebt en mag je dan nog kraantjeswater drinken?

In het kraantjeswater van drie kazernes van de federale politie is een te hoge hoeveelheid lood aangetroffen, en dat kan schadelijk zijn voor het personeel dat er al jaren van drinkt. Maar ook bij u thuis of in openbare gebouwen kunnen loden leidingen een gevaar vormen voor de gezondheid. Hoe weet u of de waterleidingen van lood gemaakt zijn en hoe gevaarlijk is dat nu precies? Mag u nog van het kraantjeswater drinken?