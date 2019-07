Bij een aardbeving met een magnitude van 5,7 in het zuidwesten van Iran zijn maandag minstens 64 mensen gewond geraakt.

De beving vond volgens staatszender IRIB plaats op een diepte van zeventien kilometer, in de buurt van de stad Masjedsoleiman, in de provincie Khoezistan. Er was schade in bijna 30 dorpen, en meerdere gebouwen. Volgens IRIB was de aardbeving ook voelbaar in verschillende andere steden in Khoezistan, en in de provincie Lorestan.