Doodsoorzaak van jonge Disney-ster (20) bekend

De acteur Cameron Boyce (20) is overleden aan de gevolgen van epilepsie. Dat meldt de Amerikaanse website TMZ.

Boyce, bekend als Luke Ross in de Disney-reeks ‘Jessie’, overleed zaterdag. Een vriend zou hem gevonden hebben en de hulpdiensten gewaarschuwd hebben, maar alle hulp kwam te laat. Toen klonk het dat hij was overleden aan “een aanval die het gevolg was van een medische aandoening waarvoor hij behandeld werd”. Volgens TMZ gaat het om epilepsie. Het overlijden van Boyce werd door de autoriteiten al geklasseerd als “een natuurlijke dood”.

Boyce was op 9-jarige leeftijd voor het eerst in een film te zien: zijn debuut was de horrorfilm ‘Mirrors’, aan de zijde van onder meer Kiefer Sutherland. Later was hij nog te zien in de komedies ‘Grown Ups’ en ‘Grown Ups 2’, met Adam Sandler en Chris Rock. Het bekendst werd hij met ‘Jessie’. Die reeks liep van 2011 tot 2015. Daarnaast was hij ook te zien in de Disney-films ‘Descendants’ en ‘Descendants 2’.