14-jarige gearresteerd na verkrachting in Duitsland, vier andere minderjarigen mogen niet meer naar school

In Duitsland is een 14-jarige opgepakt voor betrokkenheid bij de verkrachting van een jonge vrouw afgelopen vrijdag. Dat meldt de openbare aanklager van Duisburg. Vier andere verdachten, twee 14-jarigen en twee 12-jarigen, blijven op vrije voeten maar mogen dit schooljaar niet meer naar school.

Inwoners van het historische stadscentrum van Mülheim, een voorstad van Duisburg, werden vrijdagavond gealarmeerd toen ze een hond hoorden blaffen. In een stukje groengebied achter de tuin van het slachtoffer troffen ze twee mannen aan tijdens het plegen van “een ernstig seksueel delict”, aldus de Duitse politie.

De twee sloegen op de vlucht, waarna de politie met verschillende patrouilles een zoektocht opzette. Een groepje van vijf tieners met de Bulgaarse nationaliteit (drie 14-jarigen en twee 12-jarigen) gedroeg zich “uiterst verdacht” en verhoord maar na verhoor weer aan hun ouders overgedragen.

Nu is één van de drie 14-jarigen alsnog gearresteerd, meldt Focus. De vier andere verdachten blijven op vrije voeten, maar mogen dit schooljaar niet meer naar school gaan. Daarmee gaan de Duitse autoriteiten in op de vraag van ouders van de klasgenoten van het vijftal. In Duitsland begint de zomervakantie volgende week, op 15 juli.