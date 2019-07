Zwaargewond slachtoffer pas dag na zwaar ongeval in Nijvel ontdekt in struikgewas

In Nijvel heeft zich donderdagochtend een dodelijk ongeval voorgedaan dat opmerkelijk genoeg pas vrijdagnamiddag werd ontdekt. Een auto reed in op een rotonde en belandde naast de rijbaan. De hulpdiensten konden pas vrijdagnamiddag te hulp schieten omdat het voertuig onzichtbaar was in het struikgewas. Dat meldde het parket van Waals-Brabant maandag.

Donderdagavond meldde een vrouw de verdwijning van twee mannen, onder wie haar echtgenoot, die ’s ochtends met de auto waren vertrokken. De cel vermiste personen van de federale politie werd ingeschakeld en die vond het voertuig vrijdagnamiddag omstreeks 17 uur uiteindelijk in het struikgewas langs de rijbaan.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, trof ze de bestuurder, een dertiger uit Kasteelbrakel (Braine-le-Château), dood aan. De passagier was zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aanleiding van het ongeval is er nog geen duidelijkheid.