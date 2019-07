Belg racet met Mercedes AMG over Franse snelweg: geflitst met 208 kilometer per uur

Een Belgische automobilist zal zich zijn ritje door Frankrijk nog lang herinneren. De bestuurder van een Mercedes AMG werd ter hoogte van Faverdines, in de regio Centre-Val de Loire, geflitst aan 208 kilometer per uur. Dat schrijft Le Berry Républicain.

De dertigjarige man reed afgelopen zaterdag met zijn Mercedes AMG op de A71 ter hoogte van Faverdines, toen hij werd tegengehouden door de Franse politie. De man reed maar liefst 208 kilometer per uur op een plaats waar je 130 kilometer per uur mag rijden. Na correctie bleef van de 208 kilometer per uur nog 197 over of zo’n 67 kilometer boven de snelheidslimiet.

Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken en hij kreeg alvast een boete van 750 euro. Ook zal hij moeten verschijnen voor de correctionele rechtbank van Bourges.