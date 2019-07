Door lage emissiezone of om Brusselse moslims niet te schofferen? Daarom ontbraken 2 PK’tjes in de Tour

Brussel - Al ruim 20 jaar zijn de rood-witte 2 PK’tjes van Cochonou een vaste waarde in de reclamestoet van de Tour de France. Maar dit weekend was het Franse worstenmerk er plots niet bij in Brussel. Door de lage emissiezone, zo werd geopperd op sociale media. En om Brusselse moslims niet te schofferen.

Vandaag, waren ze er plots bij in Binche (Henegouwen) waar de derde rit startte. Dat kan toch geen toeval zijn, klonk het op sociale media waar men direct op zoek ging naar een reden waarom ze in Brussel ontbraken.

Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) stuurde de theorie dat ze niet welkom waren in de lage emissiezone al snel naar het rijk der fabeltjes, door op Twitter te benadrukken dat oldtimers ouder dan 30 jaar wel door Brussel mogen rijden.

Om Brusselse moslims niet te schofferen, dan? “Te gek voor woorden”, klinkt het bij de organisatie.

Maar waarom bleef de worstenfabrikant, al jaren sponsor van de Tour, dan weg uit ons land?

Een puur commerciële zet, zo achterhaalde de Franstalige openbare omroep RTBF intussen. Cochonou verkoopt geen vleesproducten in België, laat de woordvoerder van Aoste, de Franse groep waartoe Cochonou behoort, weten. Dus hebben ze er ook weinig belang bij om door België te rijden en hier worsten uit te delen aan de toeschouwers als die de producten toch niet kunnen kopen in ons land. Nu de Tour vanaf maandag weer in Frankrijk is, rijden ze gewoon weer mee.