Nog tot middernacht is in negen departementen in het zuidwesten van Frankrijk code oranje uitgevaardigd. Dat betekent kans op hevig onweer, meldt Météo-France.

Het gaat om Ariège, Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne, Landes, Lot-et-Garonne en Pyrénées-Atlantiques. Volgens de weerkundige diensten is zelfs hagel mogelijk. In de Ariège zijn in de loop van maandagnamiddag al windvlagen van 107 km/u gemeten.