Fietsster zwaargewond na ongeval in Berchem

Berchem - Aan de Borsbeeksebrug in Berchem is maandag een vrouw zwaargewond geraakt doordat ze werd aangereden door een wagen. Vermoedelijk reed de 78-jarige bestuurder van de wagen door het rode licht.

De vrouw stak de straat over aan de Borsbeeksebrug in de buurt van het station Antwerpen-Berchem. Daar werd ze gegrepen door een wagen. Een politieploeg die toevallig ter plaatse was, verwittigde de hulpdiensten. De vrouw werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar.

De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Mogelijk negeerde de bestuurder van de wagen een rood licht. Door het ongeval was de Binnensingel ter hoogte van de Borsbeeksebrug een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Motards van de politie waren ter plaatse om het verkeer te regelen.