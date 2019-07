Als je de juiste sneaker koopt, ben je in 10 jaar 32.000 euro rijker

Op zoek naar een belegging die écht goed presteert? Misschien moet u dan uw centen in sportschoenen steken. Uit een onderzoek van de Britse webshop voor luxe designermode Farfetch en Stadium Goods, een website gespecialiseerd in exclusieve sneakers, blijkt dat hippe sportschoenen een verdraaid interessante investering zijn… als ze tenminste nog in perfecte, dus ongedragen staat zijn.

Zo wordt voor een paar Nike SB What The Dunk-sneakers, bij de lancering in 2007 te koop voor 120 dollar (zo’n 135 euro), tegenwoordig makkelijk tot 5.000 dollar (zowat 5.600 euro) neergeteld. Of een rendement van 4.067 procent in 12 jaar tijd. Vind maar eens een aandeel dat beter doet… De nogal opzichtige sneaker mag dan al de ‘best renderende ooit’ zijn, dat maakt hem nog lang niet de duurste van het moment. Die eer gaat naar de witte Jasper-sneaker met roze zool en grijze achterkant, ontworpen door rapper Kanye West voor het Franse luxemerk Louis Vuitton. Daar hing in 2009 al het niet onaardige prijskaartje van 1.140 dollar (1.280 euro) aan vast, vandaag haalt zo’n paar vlotjes 30.000 dollar (33.650 euro). Een rendement van 2.532 procent.