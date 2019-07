Trump reageert op kritiek van Britse ambassadeur: “We zullen niet meer met hem omgaan”

Donald Trump heeft gereageerd op de bijzonder harde kritiek van de Britse ambassadeur in Washington. “We zullen niet meer met hem omgaan”, kondigde de Amerikaanse president aan.

Kim Darroch, sinds 2016 de Britse ambassadeur in de Verenigde Staten, had Trump in een reeks uitgelekte memo’s “onbeholpen” en “onbekwaam” genoemd. Die memo’s, bedoeld voor de hoogste echelons van de Britse politiek, werden zondag gepubliceerd in de Britse krant Mail on Sunday.

Trump had zondagavond al laten weten dat “de ambassadeur het Verenigd Koninkrijk geen dienst heeft bewezen”, maar dat hij zich er “niet druk om zou maken”. Toch kon de Amerikaanse president het niet laten maandag alsnog terug te komen op de heisa. Via Twitter liet hij weten dat hij “de ambassadeur niet kent”, maar dat de man “niet geliefd of hoog ingeschat wordt in de Verenigde Staten.”

Trump liet ook verstaan dat zijn regering “niet meer met hem zal omgaan”. Het is niet duidelijk of de president dat dreigement zal omzetten in daden, en of de positie van Darroch daarmee niet onmogelijk wordt.

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 juli 2019