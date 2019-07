Minder kans op buitenaards leven dan gedacht

De kans dat we complexe buitenaardse wezens genre E.T. ontdekken, is kleiner dan we dachten. Amerikaanse onderzoekers concluderen in een nieuwe studie – gepubliceerd in The Astrophysical Journal – dat de meeste planeten waarvan we dachten dat die leefbaar waren, toch te veel toxische gassen hebben in de atmosfeer. Ze gaan ervan uit dat ook buitenaards leven zuurstof nodig heeft om te overleven, en daar knelt het schoentje.