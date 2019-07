“Je in bochten wringen om de waarheid wordt in de politiek meestal zwaarder bestraft dan dronken rijden”

Her en der over de grenzen was het dronken ongeluk van Kris Van Dijck een nieuwtje. Vooral dan in Nederland. Dat heeft dit keer niks te maken met leedvermaak. Als er al een ondertoon is, dan is het die van verbazing. Dat een politicus betrapt wordt op dronken rijden en daarmee wegkomt. In Nederland zijn ze wat anders gewoon. Het PVV-Europarlementslid Daniël van der Stoep, die hetzelfde overkwam als Van Dijck, gaf zijn ontslag. Omdat hij zichzelf had “gediskwalificeerd als parlementslid”. Op sociale media circuleerden wel meer van die voorbeelden van Europese politici die de eer aan zichzelf hielden.