Onbekende geeft langs achterkant van tuin gif aan twee honden, eentje redt het niet

Haaltert - Twee honden van een gezin in Denderhoutem kregen rattenvergif toegediend. Een dier overleefde dat niet. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld.

“Om 6 uur ben ik een eerste keer opgestaan met mijn man, die vroeg naar zijn werk moest vertrekken. Normaal gezien komen onze honden direct naar de achterdeur als ze nog maar de minste beweging opmerken, maar dat was nu niet het geval.”

Venessa Bael uit de Borrekent in Denderhoutem had er maandagochtend geen erg in toen ze haar man uitwuifde wanneer die naar zijn werk vertrok. Even later stond haar zoon op die een verschrikkelijke ontdekking deed toen hij even in de tuin wandelde.

De jongeman ontdekte dat één van hun twee honden gestorven was. Het arme dier lag dood op de grond met een grote bloedvlek rond de bek. De andere hond lag ergens in de schaduw te trillen op zijn poten. Zijn vacht was samengeklit doordat het heel veel had moeten overgeven en er een groot deel van het braaksel op de huid was achtergebleven.

“Ik heb onmiddellijk de dierenarts gebeld”, vertelt de vrouw. “Die vertelde me dat ik direct met de honden naar hem moest komen. Hij heeft een bloedstaal afgenomen om na te gaan wat het dier werd toegediend. Daarna kreeg het beestje een antigifmiddel en wat valium zodat het wat minder moet afzien. Niet veel later kreeg ik bevestiging van wat ik vermoedde: iemand had mijn dieren rattenvergif toegediend.”

De politie is langsgekomen om een proces-verbaal op te stellen en navraag te doen in de buurt. Vermoedelijk heeft de dader via een baantje achteraan de tuin het vergif aan de honden gegeven.

“Voor ons is het voorlopig nog bang afwachten”, zegt Venessa. “Het duurt namelijk 36 uur vooraleer het rattenvergif verwerkt zal zijn.”