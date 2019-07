‘Dikste aap ter wereld’ al sinds februari verdwenen uit afvalkamp waar hij moest diëten: “Is hij verdwaald, vermist of dood?”

De dikste aap ter wereld is al sinds februari vermist uit het kamp waar hij werd geplaatst zodat hij op een streng dieet kon worden gezet. De aap - beter bekend als ‘Uncle Fatty’ of ‘Oompje Dikzak’ - werd in 2017 beroemd toen video’s van zijn reusachtige buik de wereld rondgingen. Hij werd uiteindelijk opgevangen door een dierenrechtenorganisatie zodat hij kon afvallen, maar verviel al snel weer in zijn slechte gewoontes. Nu is hij spoorloos en er wordt vermoed dat hij gestorven is. De zoektocht naar de aap gaat onverminderd door: “Als we zijn lijk plots vinden, weten we tenminste dat hij dood is.”

‘Oompje Dikzak’ was zo dik geworden door lekkernijen en frisdrank te krijgen van toeristen, en voedsel te stelen van andere dieren. Hij sleepte daardoor met zijn reusachtige buik over de grond. De aap moest dringend op dieet en ging naar een afvalkamp, maar hij stal al snel weer eten van andere dieren, waardoor hij even dik bleef.

Toen hij plots was verdwenen, werd eerst gezocht op de plek waar hij altijd rondhing: een monument waar veel toeristen komen en hij de leider van zijn groep apen was. Daar duikt hij echter al sinds februari niet meer op, waardoor experts nu het ergste vrezen. “Hij is waarschijnlijk gestorven van ouderdom”, klinkt het. “Hij was als twintiger al veel ouder dan een gemiddelde aap.”

Volgens diezelfde experts trekken apen de jungle in als ze zich zwak voelen. “Om te genezen of om te sterven waar andere apen hen niet kunnen zien.” Dat laatste zou een verklaring kunnen zijn waarom het lichaam van de aap nog niet werd ontdekt. De dierenrechtenorganisatie waar hij werd opgevangen, geeft de zoektocht echter nog niet op: “We zijn nog steeds bezorgd om hem.”

