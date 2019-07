Peuter sterft nadat opa het meisje per ongeluk van elfde verdieping van cruiseschip laat vallen

Freedom of the Seas, het schip waar het ongeval op gebeurde. Foto: AP

Een Amerikaanse peuter is bij een tragisch ongeval op een cruiseschip om het leven gekomen. Afgelopen weekend hield de grootvader het meisje van anderhalf jaar door een raam op de elfde verdieping. Ze gleed uit zijn handen gleed en stortte te pletter.

Het cruiseschip Freedom of the Seas was zondagnamiddag net aangemeerd in de haven van San Juan (Puerto Rico) toen het incident met fatale afloop zich voordeed. De politie is een onderzoek naar de omstandigheden gestart. Sommige passagiers worden ondervraagd. Later volgt ook de familie van het slachtoffer, die op dit moment nog medische en psychologische bijstand krijgt. Ook camerabeelden worden nagekeken, maar er wordt niet uitgegaan van kwaad opzet.

“Het was een tragisch ongeval”, zegt Elmer Román, hoofd van de Openbare Veiligheid. “Een van de grootouders liet het meisje om te spelen door het raam bungelen. Maar dan is ze uit zijn handen geglipt.” Er klonken hartverscheurende kreten toen het meisje van een balkon aan het dek viel en de boot raakte.

Volgens lokale nieuwssites kwam het meisje uit Indiana (Verenigde Staten). De zevendaagse cruise met haar ouders, grootouders en een oudere broer liep net op zijn einde.