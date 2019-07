Sting zegt paar uur op voorhand af voor Gent Jazz en blijft op hotelkamer: “Da’s al de tweede keer...”

Gent -

Geen Message in a bottle gisteravond op de Bijlokesite, maar een news alert op duizenden smartphones: Sting annuleerde zijn concert op Gent Jazz. De absolute headliner van de Gentse zomer moest op doktersbevel op zijn hotelkamer blijven. De Brit heeft volgende week enkele gaten in zijn tourschema maar er komt géén Gentse herkansing. “We praten nu over volgend jaar”, zegt organisator Bertrand Flamang.