Boezemvriend schiet Tom (12) per ongeluk dood met loodjesgeweer papa

Een jongen van 12 jaar is in het Henegouwse Villers-la-Ville per ongeluk tijdens een spelletje doodgeschoten door zijn boezemvriend die het loodjesgeweer van zijn vader had gevonden. Tom D. werd recht in het hart getroffen.

Het drama gebeurde op de eerste dag van de vakantie. Tom was gaan spelen bij een boezemvriend die niet ver bij hem uit de buurt woont. Tijdens het spel haalde Toms vriend plots de luchtkarabijn van zijn papa tevoorschijn die hij kort voordien gevonden had. De jongen was er zich duidelijk niet van bewust dat het wapen geladen was toen hij het van kortbij op Tom richtte en de trekker overhaalde.

Tom zeeg meteen neer, getroffen door een hartstilstand. Het projectiel, hoe klein ook, had dan ook een van zijn longen doorboord en zijn hart geraakt. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis van Lodelinsart overgebracht. Daar trachtte men hem uit coma te halen en ging men meteen over tot een hartoperatie. Maar een tweede hartstilstand velde hem onverrichter zake.

Tom was een fervent wielerliefhebber. Hij maakte deel uit van een plaatselijke wielerclub. Zijn vrienden brachten hem een laatste eerbetoon door zijn naam op de weg te schilderen op de plaats waar Peter Sagan ’s anderendaags een tussensprint van de Tour won.(yb)