Malinovskyi boos: “Ik besliste zelf om niet mee te gaan op stage met Genk”

Grote afwezige op oefenstage bij kampioen Genk is Ruslan Malinovskyi. Nadat Atalanta eerder struikelde over de vraagprijs die Genk vroeg, zag Sampdoria een bod van een slordige 15 miljoen euro – 12 plus 3 miljoen aan bijna gegarandeerde bonussen – geweigerd. Waarop trainer Felice Mazzu naar eigen zeggen besliste hem thuis te laten omdat de 26-jarige middenvelder niet in de “optimale mentale toestand” verkeert. Verklaringen die Malinovskyi “boos” maken.

“Omdat ze zich niet aan hun woord houden en mijn verklaringen verdraaien”, wil hij de puntjes op de i zetten. “Het was mijn beslissing om niet mee te gaan op stage. Ik zei dat eerlijk aan de coach omdat ik de opbouw van zijn nieuwe ploeg niet wilde verstoren. Ik zag dat als een teken van mijn respect voor hem en voor Genk. Ik zou veel kunnen zeggen, maar ik verkies dat niet te doen uit respect voor mijn ploegmaats, de supporters en de club. Maar ik houd niet van deze situatie. Geloof me, het is niet mijn schuld. Mijn vrouw is zwanger en ik ben bang voor haar. Deze hele situatie maakt haar nerveus. Zolang mijn zaakwaarnemer onderhandelt met Genk, wens ik verder niets meer te zeggen. Wel hoop ik dat Genk mij niet ­langer in een slecht daglicht zet, zodat ik de club kan verlaten als een vriend.”