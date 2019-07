Hazard verlaat Madrid al voor Canada

“Dag één op het nieuwe kantoor.” Eden Hazard is er gisteren met veel enthousiasme aan begonnen bij Real Madrid. Tijdens zijn eerste werkdag, die in het teken stond van fysieke testen, maakte hij voor het eerst kennis met zijn collega’s. Thibaut Courtois kent hij natuurlijk al – “Mi amigo!”, riep Hazard –, maar ook aanvoerder Sergio Ramos en co. waren van de partij. Opvallend: in het filmpje dat Real online zette, zien we hoe Hazard in de kleedkamer een locker krijgt tussen rugnummers 22 en 24. Nochtans zijn ze er bij de sportkrant AS zeker van dat hij straks de 7 overneemt van Mariano Diaz. De Koninklijke trekt nu naar Canada voor een oefenstage, vanaf 18 juli vertoeft Real in de VS voor de International Cham­pions Cup, met oefenmatchen tegen Bayern München, Arsenal en Atlético Madrid.