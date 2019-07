CLUBNIEUWS. Nasri voor het eerst in paars-wit, grootverdiener Trebel wil contract niet laten schieten

Adrien Trebel traint bij Anderlecht met de B-kern mee, terwijl bij AA Gent Yuya Kubo weer mee is op stage. Al uw clubnieuws van de dag.

Nasri in paars-wit, breuk met Trebel

Anderlecht verwelkomde gisteren zes spelers voor het eerst op training. Naast internationals Sanneh, Lawrence, ­Adzic, Chipciu én de geblondeerde Zulj was ook aanwinst Samir Nasri voor het eerst op training. De Fransman werd meteen goed omringd.

Adrien Trebel trainde als overbodige speler voor het eerst met de B-kern. Hij vroeg wel om toegang te behouden tot de kiné- en fitnesszaal om te blijven werken aan zijn conditie. Trebel heeft nog een contract tot 2023 aan een jaarsalaris van 3 miljoen euro bruto. Wie gaat hem overnemen? Van Anderlecht zou hij al weg ­mogen voor 3 miljoen euro, maar ­Trebel zal zijn contract niet laten schieten. Volgens zijn entourage is alleen een uitleenbeurt met aankoop­optie mogelijk. Nantes is ­geïnteresseerd, maar RSCA ziet dat niet zitten. Stade Rennes informeerde dan weer naar doelman Thomas Didillon.

Kudimbana keeperstrainer bij RSCA-jeugd?

Haalt Vincent Kompany nog een goeie vriend naar Anderlecht? Nicaise Kudimbana (32) is kan­didaat-keeperstrainer voor de beloften. De ­Congolese keeper kent Kompany nog van zijn jeugdjaren bij paars-wit en ze bleven altijd vrienden. Kudimbana verdedigde zelf ook het doel bij Oostende en Antwerp en Union, maar daar stopte het in 2018. In zijn periode bij Anderlecht werd Kudi wel altijd aanzien als een echte leidersfiguur, zeker bij de Afrikaanse spelers. Hij zou bij RSCA Sven Vander Jeugt kunnen vervangen die naar W-Beveren trok. Alleen zijn er nog kandidaten, onder wie ex-keeper Davy Schollen.

Yaya Kubo mee op stage met AA Gent

AA Gent is gisteren op stage vertrokken naar het Nederlandse Wageningen, waar de Buffalo’s tot zaterdag trainen met 27 spelers. Bij de 22 spelers die zaterdag Aris Thessaloniki partij gaven zijn er vijf bijgekomen: Coosemans, Esiti, Dompé, Van den Bergh en Yuya Kubo (foto). De Japanner blesseerde zich tijdens een van zijn eerste trainingen aan de enkel, maar is weer fit. Andrijasevic en Sylla behoren ook tot de 27. Zij krijgen tijdens deze oefencampagne de kans om zich te bewijzen.

Ochoa wint Gold Cup

Mexico kroonde zich zondagnacht tot winnaar van de Gold Cup. Het rekende in de finale af met de Verenigde Staten, het gastland. Een kwartier voor tijd maakte Jonathan dos Santos het enige doelpunt. Alweer feest dus voor de Mexicanen, die het toernooi al voor de achtste keer op hun naam schreven. Extra feestje voor Guillermo Ochoa: de 33-jarige keeper van Standard werd ook nog eens uitgeroepen tot beste doelman. Maar ook bij AA Gent mogen ze fier zijn. Jonathan David won de Gouden Bal, ­omdat de Canadese spits met zes goals alleen topschutter werd.