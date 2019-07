Colruyt laat burgers participeren in windparken

Parkwind, de windparkontwikkelaar van onder meer de supermarktketen Colruyt, wil via een burgercoöperatie 20 miljoen euro ophalen. Particulieren zullen kunnen participeren in vier Belgische windparken op zee. Dat schrijft De Tijd.

Investeerders kunnen vanaf dinsdag inschrijven op de aandelen via de website van North Sea Wind. De minimuminvestering bedraagt 250 euro per persoon en iedereen die in België woont, kan voor maximaal 1.250 euro aandelen kopen.

North Sea Wind mikt op 20.000 coöperanten en stelt een brutorendement van 4,24 procent per jaar in het vooruitzicht. Via de coöperatie zal een achtergestelde lening worden toegekend aan Parkwind, dat eigendom is van het bedrijf Colruyt, de familie Colruyt en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. De offshore-ontwikkelaar zal het geld gebruiken voor de financiering van bestaande en nieuwe projecten.

Burgercoöperaties voor windmolens op land bestaan al langer, maar voor offshore wind zijn ze nieuw. Het Limburgse klimaatbedrijf Nuhma lanceerde vorige maand al ECO2050.