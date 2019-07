Instagram stelt hulpmiddelen in de strijd tegen cyberpesten voor

Een van de nieuwe hulpmiddelen is de “Restrict”-functie, die subtieler is dan iemand blokkeren. Foto: Instagram

Instagram gaat nieuwe hulpmiddelen installeren in de strijd tegen online intimidatie om zo een “veilige omgeving” te creëren voor de gebruikers. Dat maakte het bedrijf maandag bekend.

Zo zullen gebruikers die een beledigende opmerking willen plaatsen een melding krijgen met de vraag of ze dat bericht echt willen posten. Die tool wordt gegenereerd door artificiële intelligentie.

“Deze tussenkomt geeft mensen de mogelijkheid om na te denken en hun opmerking te annuleren, en zo komt de kwetsende opmerking niet tot bij de ontvanger”, verklaart Adam Mosseri, topman bij Instagram.

Voor je een mogelijk kwetsende opmerking plaatst, gaat Instagram vragen of je wel zeker bent dat je dat wil doen. Foto: Instagram

Een andere tool, die de naam “Restrict” kreeg, geeft gebruikers de mogelijkheid om bepaalde accounts restricties op te leggen. Zo zullen de berichten van de gebruikers nog geplaatst worden, maar kan enkel de afzender het bericht zien tenzij de gebruiker het goedkeurt. Op die manier kan een slachtoffer de schade beperken door hatelijke opmerkingen van iemand anders niet zichtbaar te maken, zonder dat degene die het postte dat merkt.

Als een gebruiker iemand een restrictie heeft opgelegd, kan de ander niet zien wanneer de gebruiker online is. Ook zal die persoon niet kunnen zien of de ontvanger persoonlijke berichten heeft gelezen, verklaart Mosseri.

“We hebben van jongen mensen in onze gemeenschap gehoord dat ze weigerachtig staan tegenover het blokkeren, ontvolgen of rapporteren van een pester, omdat dat de situatie zou kunnen doen escaleren, zeker als ze in interactie staan met hun pester in het echte leven”, aldus Mosseri. De nieuwe optie is subtieler.