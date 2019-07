Hilde (47) sinds zondagmiddag vermist

Bonheiden - Politie en Parket vragen uit te kijken naar Hilde De Groote. De 47-jarige vrouw verliet zondagmiddag het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Hilde De Groote is normaal gebouwd, heeft bruin, ros haar en draagt een bril met een donkere montuur. Ze droeg een lichtblauwe broek, een lichtblauw T-shirt met lange mouwen, zwarte sandalen en ze had ook een bruine handtas bij zich.

De vrouw heeft dringend medische zorgen nodig. Wie Hilde De Groote sinds zondagmiddag nog gezien heeft of wie weet waar ze verblijft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. Dat kan via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu