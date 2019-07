Voetballer STVV schrijft emotionele afscheidsbrief aan Mo Nitcheu, Kortessem opent rouwregister

De vrienden en familie van Mo Nitcheu weten met hun verdriet geen blijf, maar ook Nitcheu’s ploegmaats blijven verweesd achter na het ongeluk in Kortessem. Pol Garcia Tena pende zijn verdriet neer op Instagram in een open brief.

Foto: JEFFREY GAENS

“De voorbije dagen hebben een zeer grote impact nagelaten. De eerste gedachte toen ik het nieuws hoorde, was ongeloof. Ik was een paar uur voordien nog bij Mo geweest. Ik was één van de laatste mensen die hem zag. We namen afscheid met de woorden: “Ik zie je maandag”.

“Ik heb geluk gehad tot nu toe. Ik heb niet veel mensen verloren en de mensen die ik wel verloor, verloor ik als kind. Ik was nog te klein om te beseffen hoe fragiel het even was en hoe verscheurend de dood kon zijn.”

“Vandaag zie ik een vader die wanhopig huilt, een moeder die weent, schreeuwt en zingt. Hun zoon zal niet opgroeien. Hij zal zijn dromen niet waar kunnen maken, geen lang leven kunnen leiden. Ik zie de wanhoop van familieleden, vrienden en kameraden.”

“Daarom schrijf ik deze open brief. Voor wie het leest kan het op zijn minst de manier van denken veranderen, zoals dit met mij heeft gedaan. Het leven kan veranderen in één moment. Eén foute keuze en alles is voorbij. We moeten het leven ten volle beleven. Liefhebben, niet boos worden en geen spijt hebben voor de dingen die we niet hebben. Dankbaar zijn voor wat we wel hebben.”

Foto: stvv

“Beleef elk moment alsof het het laatste is, maar wees ook verantwoordelijk. Respecteer anderen en jezelf, denk aan geliefden en probeer je gezond verstand te gebruiken in al je acties. We zijn niet beter dan wie ook. We zijn allemaal mensen, kwetsbaar voor de beslissingen van het leven. Opofferingen, plezier, werk, vriendelijkheid, respect, familie, illusie, menselijkheid, veerkracht...”

“We zijn gewoon stof in de wind. Ik zie je maandag”

In Kortessem wordt dinsdag een rouwregister geopend voor de slachtoffers. De 19-jarige voetballer, Nitcheu kwam zaterdagnacht om het leven bij een ongeluk in Kortessem waar nog vier anderen het leven lieten.

LEES MEER.“Mo hoefde niet meer in die auto te zitten”: familie van beloftevolle spits Mo Nitcheu (19) rouwt na dramatisch ongeval

LEES MEER.Tien broers en zussen in rouw na drama Kortessem: “Cassandra was de lijm die onze grote familie samenhield”