PSG bevestigt: “Neymar mag weg bij het juiste bod… en er is al contact geweest met Barcelona”

PSG is bereid te onderhandelen over een transfer van de Braziliaan Neymar “als er een bod komt dat iedereen bevalt”. Dat heeft de sportief directeur van de Franse kampioen, Leonardo, gezegd in een reactie op de afwezigheid van ‘s werelds duurste voetballer maandag op de eerste training van PSG.

“Neymar kan PSG verlaten als er een bod komt dat iedereen bevalt. Maar tot vandaag weten we niet of iemand hem wil kopen en ook niet aan welke prijs”, zei Leonardo over zijn landgenoot in een gesprek met Le Parisien.

Met Barcelona zijn er wel “oppervlakkige contacten” geweest, gaf hij toe. “Dat klopt, we hebben heel oppervlakkige contacten gehad. Maar een bod is er niet.”

Neymar werd maandag door PSG op de eerste training verwacht maar daagde niet op. De club liet in een persbericht weten zijn afwezigheid “te betreuren” en “gepaste maatregelen” te zullen treffen. Volgens de vader van de 27-jarige aanvaller gaat het om een storm in een glas water. PSG zou immers al langer op de hoogte zijn dat Neymar pas op 15 juli naar Parijs zou terugkeren. Momenteel heeft hij naar verluidt verplichtingen voor zijn stichting.