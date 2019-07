Dode bij zware overstromingen in noorden van Spanje

Bij zware overstromingen, na hevige regenval, is in de Noord-Spaanse regio Navarra zeker één persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer is een autobestuurder die werd meegesleurd door het water, zegt het bestuur van de regio op Twitter.

De Rio Cidacos, een zijrivier van de Ebro, steeg maandagavond in een paar uur van 11 centimeter tot 4,23 meter, bericht de krant El País dinsdag, op basis van overheidsdata. Op foto’s en video’s was te zien hoe verschillende auto’s in een bruine stroom door de straten drijven. Zware schade was er onder meer in de gemeenten Tafalla, Olite en Pueyo, niet ver van Pamplona. In de stad vinden momenteel de traditionele stierenlopen plaats.

Preocupante situación en Tafalla, Navarra. Río Cidacos totalmente desbordado. Coches arrastrados. Esperemos no haya desgracias personales, pero pinta feo. pic.twitter.com/fulxttnqIa — ViejoTartiere (@ViejoTartiere) 8 juli 2019