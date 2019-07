Loïc (3,5) overleden na val in zwemvijver. “Nooit gedacht, lieve superheld, dat we hier al de strijd zouden moeten staken”

Houthulst - De 3,5 jaar oude Loïc Depoortere uit Houthulst is zaterdag overleden. De kleine jongen belandde in een coma nadat hij eind juni in de zwemvijver nabij de ouderlijke woonst was gevallen. “Nooit gedacht, lieve superheld, dat we hier al de strijd zouden moeten staken.”

Op vrijdagavond 21 juni was de 3,5 jaar oude Loïc Depoortere buiten aan het spelen nadat zijn ouders waren thuisgekomen van een werkdag. De ouders verloren hun jongste zoon even uit het oog. De kleine Loïc belandde net op dat ogenblik in de zwemvijver nabij de woning. Toen de ouders elkaar daar heel kort daarna terugzagen, vroegen ze zich onmiddellijk af waar hun zoontje was. Toen merkten ze zijn lichaam in de visvijver op.

LEES OOK. Loïc (3,5) valt in zwemvijver en vecht voor zijn leven

Een buurvrouw snelde toe en nam de reanimatie van de ouders over. Loïc werd overgebracht naar het ziekenhuis in Gent, waar hij twee weken lang in coma op de intensieve afdeling verbleef. Een MRI-scan eind vorige week toonde aan dat er quasi geen hoop was voor de kleine Loïc.

“Toch ging je de strijd aan, kapoen. Als een soldaat zonder geweer het slagveld op”, schrijft zijn papa op sociale media. Ondanks die wilskracht kwam Loïc zaterdag toch te overlijden.

Afscheid in intieme kring

De familie kreeg de voorbije weken heel wat steun van vrienden en omwonenden. In Houthulst werd er vorige week nog een wake georganiseerd waarop een veertigtal personen aanwezig was.

“Nooit hadden we gedacht zo’n nachtmerrie te moeten meemaken. Dit is echt het grootste verlies dat je je kunt inbeelden”, aldus de papa.

De familie apprecieert de vele steunbetuigingen, maar wil in intieme kring afscheid nemen van Loïc. “We zijn nog in overleg hoe we ergens op een later tijdstip iedereen de kans nog willen geven om op zijn of haar manier gepast afscheid te laten nemen van onze kleine leeuw van Vlaanderen.”