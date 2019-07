Zulte Waregem verrast met komst Antwerp-middenvelder Omar Govea: “Stap vooruit in mijn carrière”

Omar Govea speelde vorig seizoen nog negen wedstrijden in play-off 1 bij Antwerp. Foto: BELGA

Omar Govea zet zijn carrière verder bij Zulte Waregem. De Mexicaanse middenvelder, die vorig seizoen voor Antwerp uitkwam, kwam over van FC Porto en ondertekende bij Essevee een contract voor drie jaar (met een jaar optie).

Zulte Waregem neemt de 23-jarige Govea over van FC Porto. Die club leende hem afgelopen seizoen uit aan Antwerp, waar hij na flink wat blessureleed een vaste waarde was in play-off 1. Daarvoor droeg Govea het shirt van Moeskroen.

“Dit is opnieuw een stap vooruit in mijn carrière. Ik hou van grote uitdagingen, dat vind ik hier terug”, zegt Govea dinsdag op de website van Zulte Waregem. “Ik zie en voel enkel positieve signalen: er wordt hard gewerkt om een competitief team samen te stellen en de coach sprak veel vertrouwen uit in mij. Ik zal er dan ook alles aan doen om een belangrijke schakel te worden en mij 200% te geven voor het team en de fans.”

Zulte Waregem versterkte de kern eerder al met George Timotheou, Nikos Kainourgios, Dimitri Oberlin, Cameron Humphreys, Luka Zarandia en Cyle Larin.