Sp.a dient wetsvoorstel in voor nultolerantie voor alcohol in het verkeer

Sp.a heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend voor de invoering van nultolerantie voor alcohol in het verkeer, dat zegt parlementslid Joris Vandenborucke. De partij liet voor de verkiezingen al verstaan dat ze hier vrij ver in wilde gaan en zelfs een alcoholslot wil plaatsen in elke wagen.

Alcohol in het verkeer, de meeste Vlamingen blijven het gewoon normaal vinden. Een op de vier Belgische bestuurder heeft de afgelopen maand gereden nadat ze mogelijk boven de wettelijke alcohollimiet zaten. Dat blijkt uit een wereldwijde studie.

Daarmee scoren we niet alleen veel slechter dan het Europese gemiddelde (13%), maar doen we het vooral het allerslechtste van de 32 bevraagde landen. Het verschil met de beste leerlingen van de klas Hongarije (4%), Finland (4%) en Polen (6%) is erg groot. Maar ook ten opzichte van buurlanden zoals Nederland (9%) en Duitsland (9%) blijkt duidelijk dat onze mentaliteit ten opzichte van alcohol achter het stuur nog veel te laks is, zegt Vias.

Dat ook de voorzitter, Kris Van Dijck, dronken achter het stuur kroop is voor sp.a de gelegenheid om opnieuw een wetsvoorstel voor nultolerantie op tafel te leggen.

Ook PVDA is voorstander van een nultolerantie. Daarmee staan de twee partijen wel alleen. Alle andere partijen willen zich focussen op de mensen die boven 0,5 promille zitten.

