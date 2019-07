Mino Raiola hoopt dat Paul Pogba Manchester United snel mag verlaten: “Iedereen weet dat hij wil vertrekken”

Paul Pogba is op weg naar de uitgang bij Manchester United. De Franse middenvelder, die in 2016 voor ruim honderd miljoen euro werd teruggekocht van Juventus, hoopt al langere tijd op een nieuwe club.

Zaakwaarnemer Mino Raiola vertelt, in gesprek met talkSPORT, dat hij niet van plan is om een vertrek te forceren voor zijn cliënt. “Paul is een professional en zal zijn contract op een zo goed mogelijke wijze uitdienen zolang het loopt.”

Pogba reisde daarom ook mee naar Australië waar Manchester United zich voorbereidt op het nieuwe seizoen. “Iedereen binnen Manchester United weet van zijn vertrekwens af”, vertelt Raiola. “Pogba heeft niets verkeerd gedaan. Het is daarom jammer om te lezen dat andere mensen hem bekritiseren zonder de juiste informatie te weten.”

Manchester United houdt, volgens Raiola, de kaken stijf op elkaar. Naar verluidt hopen Real Madrid en Juventus de Fransman, die in 2018 wereldkampioen werd, nog deze zomer te contracteren.