België stuurt voorlopig geen marineschip naar onrustige Straat van Hormuz, ondanks “vraag om internationale zeemacht te vormen”

Ons land stuurt (nog) geen marineschip naar de Straat van Hormuz, iets wat Nederland wel ernstig overweegt.

Volgens de Nederlandse regering hebben de Verenigde Staten aan de defensieministers van de verschillende NAVO-lidstaten gevraagd om een internationale zeemacht te vormen. Die moet in de onrustige Straat van Hormuz, een zeer belangrijke scheepsroute, de vrije doorvaart van schepen garanderen.

Nederland lijkt daartoe bereid. Het wil op die manier de koopvaardijschepen in de regio beveiligen. Over enkele weken valt de definitieve beslissing, aldus de Nederlandse defensieminister Ank Bijleveld.

Ons land niet?

Ons land – in het verleden zeer actief in de strijd tegen de piraterij voor de kust van Somalië – is op dit moment niet van plan een marineschip uit te sturen, zo klinkt het op het kabinet van defensieminister Didier Reynders (MR).

“Ons land heeft nog geen vraag gekregen. Defensie volgt niettemin de toestand in de regio nauw op, net als de mogelijke impact op de Belgische maritieme belangen.”

Het is al enkele maanden bijzonder onrustig in en rond de Straat van Hormuz. Enkele weken geleden werden er aanslagen gepleegd op vier olietankers. Volgens de VS was Iran daarbij betrokken, maar Teheran wijst op zijn beurt naar Saudi-Arabië. (wer)

