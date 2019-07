COO Bram Scheerlinck stopt bij KV Mechelen

KV Mechelen moet op zoek naar een nieuwe ‘operationeel manager’. Huidig COO Bram Scheerlinck, sinds februari 2018 actief op de club, heeft binnen de het directiecomité aangegeven dat hij de club op korte termijn zal verlaten. Dat nieuws werd ons dinsdagmiddag bevestigd door Scheerlinck zelf.

“Het is een boeiend, leerrijk en mooi anderhalf jaar geweest voor mij op KV. Ik zal de club zeker missen maar ik heb voor mezelf uitgemaakt dat het tijd is voor iets anders.”

Scheerlinck werd in februari 2018 door Olivier Somers aangesteld als operationeel hoofdverantwoordelijke bij KV. Voordien was hij aan de slag bij Gemaco, het bedrijf van Somers. Of zijn vertrek iets te maken heeft met het eerdere vertrek van Somers wilde Scheerlinck niet bevestigen. De ontslagnemende COO benadrukt wel dat zijn beslissing losstaat van de nakende uitspraak van het BAS en dat hij zelf de keuze heeft gemaakt om te vertrekken. Na Olivier Somers (CEO) en Stefaan Vanroy (sportief directeur) is Scheerlinck de derde leidinggevende die KV verlaat op tien dagen. Scheerlinck vormde samen met Dieter Penninckx, Luc Leemans en Hans Van der Biesen het directiecomité van de club. Nieuws over een mogelijke opvolger is er voorlopig nog niet.