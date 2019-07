Officieel: Takehiro Tomiyasu ruilt STVV voor recordbedrag

Takehiro Tomiyasu (20) verlaat STVV en trekt naar de Italiaanse eersteklasser Bologna. Dat maakten de Kanaries dinsdagnamiddag bekend. De transfersom zou volgens Italiaanse media 9 miljoen euro bedragen, een recordbedrag voor STVV.

Tomiyasu arriveerde in de winter van het seizoen 2017-2018 in Sint-Truiden, toen Jonas De Roeck trainer was van de Kanaries. Op Stayen fronste iedereen de wenkbrauwen, omdat de toen nieuwe Japanse bazen bijna 1,5 miljoen euro betaalden voor een 19-jarige onbekende centrale verdediger. Tomiyasu kwam in zijn eerste maanden ook niet verder dan enkele minuten op het veld van Antwerp.

Marc Brys geloofde bij zijn komst meteen in Tomiyasu, die een vaste stek kreeg in de verdediging naast Jorge Teixeira. Zij vormden een ijzersterk duo, het niveau van Tomiyasu groeide met de week en hij werd zowaar zelfs Japans international. Op het einde van het seizoen verkozen de supporters hem tot meest verdienstelijke speler van het seizoen.

“STVV bedankt Takehiro Tomiyasu voor zijn inzet en werk van het afgelopen anderhalf jaar en wenst hem veel succes in zijn verder carrière”, klinkt het bij STVV.

Bij Bologna wordt Tomiyasu een ploegmakker van Club Brugge-verdediger Stefano Denswil (lees meer).