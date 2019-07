Takehiro Tomiyasu volgt Club-verdediger voor recordbedrag naar Bologna

Sint-Truiden zal het volgend seizoen in het hart van de defensie zonder Takehiro Tomiyasu moeten doen. De Japanner maakt de overstap naar Serie A-club Bologna. STVV liet weten een “recordbedrag” op te strijken voor de verdediger. Het zou gaan om een bedrag van zeven miljoen euro, dat via bonussen nog kan oplopen tot tien miljoen euro.

De twintigjarige Tomiyasu vervoegde de Kanaries in januari 2018. Hij kwam over van de Japanse tweedeklasser Avispa Fukuoka en slaagde er op Stayen in eerste instantie niet in zijn stempel te drukken. In zijn eerste half jaar kwam hij tot welgeteld één minuut voor STVV in Play-off 2.

Vorig seizoen bleek hij echter niet meer weg te denken uit de Truiense basiself. Tomiyasu ontpopte zich centraal achterin tot een van de sterkhouders en kwam in 40 officiële duels in actie. Daarin scoorde hij één keer. Tomiyasu miste enkel in januari drie wedstrijden wegens interlandverplichtingen.

In mei 2018 maakte hij ook zijn debuut voor de Japanse nationale ploeg. Het voorbije jaar werd hij een vaste waarde en verzamelde hij vijftien caps voor de Samurai Blue. Begin februari verloor hij met Japan nog de finale van de Asian Cup. Op de recente Copa América gingen Tomiyasu en co. er in de eerste ronde uit.

Tomiyasu is voor Bologna alweer de achtste nieuwkomer, waarvan de tweede inkomende transfer uit de Jupiler Pro League. De Japanner zal in Emilia-Romagna een verdedigingsduo kunnen vormen met Stefano Denswil, die eerder deze maand overkwam van Club Brugge.