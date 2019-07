Hartverwarmend: autistisch jongetje wacht elke donderdag op een knuffel van de vuilnilsmannen

Hartverwarmende beelden uit West Virginia: de zesjarige Noah Cooper staat iedere donderdag ’s ochtends vroeg op om de lokale vuilnismannen met een knuffel te begroeten.

“Noah is dol op grote vrachtwagens en ziet graag hoe de ophalers de zakken erin gooien”, vertelt moeder Tracey Cooper aan The Independent. “Het begon een half jaar geleden. Hij zag de vuilnismannen en wilde hen een knuffel gaan geven. Ik deed de chauffeur stoppen en legde uit dat Noah autistisch is en heel graag een knuffel wou. Jacob en Mark sprongen meteen uit hun vrachtwagen voor een warme omhelzing.”

Sindsdien vroeg de enthousiaste Noah zijn ouders om elke donderdag de wekker te zetten, zodat hij zijn vrienden zeker niet mist. “En als we niet op tijd buiten staan, dan wachten de mannen speciaal op ons. Ze willen hun grootste fan niet teleurstellen”, vertelt de moeder.

Naast de stevige, liefdevolle knuffel krijgen de mannen ook af en toe een cadeau van hun kleine vriend. Noah gaf hen al zelfgemaakte koekjes, een drankje en zelfs een geschenkbon om in de buurt te gaan eten. Ook Noah werd al meermaals verrast. “Hij ontving een speelgoed vuilniswagen, een pet van het afvalbedrijf en een stoeltje voor als hij op hen moet zitten wachten”, zegt Tracey dankbaar.

Noah is dankzij zijn bijzondere vriendschap met de vuilnismannen ondertussen welbekend in zijn dorp. Volgens zijn moeder geniet hij van de aandacht. En wat hij later wil worden? Vuilnisman natuurlijk.