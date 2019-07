Doeltreffendste virus ooit legde ziekenhuizen en bedrijven lam, twee jaar later lijkt de niet te stoppen opvolger op komst

Twee jaar nadat computers wereldwijd getroffen waren door het WannaCry-virus, is er een opvolger op komst die niet te stoppen lijkt. “Ditmaal weten we niet wat de achilleshiel is”, zegt Jamie Hankins, een van de twee mannen die WannaCry tegenhielden.

Op 12 mei 2017 werd de wereld getroffen door het WannaCry-virus. De omvang ervan was ongezien: de computers van tal van ziekenhuizen en bedrijven werden geblokkeerd. De hackers achter het virus zeiden de computers pas te zullen deblokkeren als ze in bitcoins betaald werden.

Maar dat was buiten Marcus Hutchins en Jamie Hankins gerekend. De twee werkten vanuit het Verenigd Koninkrijk voor het cyberbeveiligingsbedrijf Kryptos Logic, gevestigd in Los Angeles, en begonnen aan de meest waanzinnige nacht uit hun leven.

Achilleshiel

De vindingrijke twintigers riepen het virus een halt toe door een domeinnaam die in de code van het virus gevonden werd te registreren. De achilleshiel was gevonden, de wereld was weer veilig. Ze wisten dat elke minuut duizenden computers getroffen zouden worden als hun oplossing teruggedraaid zou worden. De hackers deden alles wat ze konden en vielen de twee op alle mogelijke manieren aan via het internet.

Zonder succes: de twee waren meer dan 30 uur aan een stuk wakker, maar redden de wereld. Ze prijkten wereldwijd op de voorpagina’s van kranten, en mogen zich zonder blozen helden noemen.

Opvolger

Twee jaar later bestaat het virus nog altijd en blijft het op de loer liggen, klaar om duizenden computers te besmetten. Maar zolang de domeinnaam van hen blijft, kan er niets gebeuren. En net daarom zijn hackers voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om wereldwijd toe te slaan met een virus.

In mei dook een veiligheidsprobleem op met alle besturingssystemen van Microsoft, dat de deur daarnaar lijkt open te zetten. Het gaat om BlueKeep, zoals de bug genoemd werd, en Microsoft lanceerde al een update om het probleem op te lossen. Veiligheidsdiensten van landen wereldwijd roepen op om alle toestellen zo snel mogelijk te updaten.

Toen die bug opdook, kreeg Hankins het benauwd. “Ik panikeerde”, zegt hij aan TechCrunch. “Het bracht al die emoties terug die ik toen had.” Volgens de Amerikaanse NSA is het een kwestie van tijd voor hackers een manier vinden om de bug te gebruiken en er wereldwijd mee toe te slaan. “We moeten dit tegenhouden, maar ditmaal is er niets dat we kunnen doen”, zegt Hankins. “Ditmaal krijgen we geen achilleshiel.”