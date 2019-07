Politie schiet man dood na incident met steekwapen in appartementsgebouw in centrum van Antwerpen

Antwerpen - Bij een incident in een appartementsgebouw in het centrum van Antwerpen is dinsdagnamiddag een dodelijk slachtoffer gevallen. Een naar verluidt geesteszieke man viel er een andere man aan met een mes, waarop de politie de dader doodschoot.

De politie kwam dinsdagnamiddag ter plaatse in een appartementsgebouw in de Plantin en Moretuslei in het centrum van Antwerpen, nadat de moeder van een naar verluidt geesteszieke man zich zorgen maakte over haar zoon en de hulpdiensten had gebeld. Toen de politie samen met de conciërge van het gebouw aanklopte bij het appartement van de 35-jarige man, zou hij de conciërge aangevallen hebben met een mes. Daarop werd hij door een agent in de buik geschoten.

De man overleed niet veel later aan zijn verwondingen. Het tweede slachtoffer werd gekwetst aan het hoofd en afgevoerd naar het ziekenhuis, maar hij verkeert niet in levensgevaar.

“Alle gevaar geweken”

De politie kwam massaal ter plaatse, het kruispunt van de Plantin en Moretuslei en de Quinten Matsijslei was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Alle gevaar is volgens de politie echter geweken.

Omdat de lokale politie betrokken partij is, komt er een onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie, en heeft het parket opdracht gegeven aan het comité P om het onderzoek verder te zetten. Het parket vorderde ook het labo, de wetsgeneesheer, en een wapendeskundige om ter plaatse af te stappen. In afwezigheid van Bart De Wever, die op een congres in Colombia is, volgt waarnemend burgemeester Koen Kennis de situatie mee op.

Foto: rr

Foto: bfm

Foto: bfm