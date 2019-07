AA Gent neemt inworp- en trapspecialist mee op stage: bekijk hier hun specifieke trainingen

AA Gent zet in op gespecialiseerde coaches om zijn spelers beter te maken. Op de tweede stagedag in het Nederlandse Wageningen is de Deense inworpcoach Thomas Gronnemark met de nieuwkomers aan de slag.

Vorig seizoen was Gronnemark al een paar dagen in Gent en verbeterde er onder meer de verre inworp van Nana Asare. Gronnemark werkte eerder met Gent-coach Jess Thorup samen bij Midtylland en is momenteel ook aan de slag bij Liverpool.

De Buffalo’s doen tevens een beroep op de Poolse trapspecialist Bartek Sylwestrzak. Hij analyseerde en verbeterde vandaag onder meer de corners van Vadis Odjidja.