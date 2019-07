Hoera! De Champions League is opnieuw begonnen (maar verwacht er deze week nog niet te veel van)

Goed nieuws voor voetballiefhebbers: de Champions League is dinsdag opnieuw begonnen. Op Liverpool, Barcelona en KRC Genk is het nog even wachten tot september, maar de diehards kunnen hun hartje vanavond al ophalen met de eerste voorrondes van het kampioenenbal.

Het Kazachse Astana en het Roemeense CFR Cluj beten dinsdag de spits af van de Champions League 2019-2020. Onder leiding van de Belgische ref Lawrence Visser haalde Astana het in de heenmatch met 1-0. Bij de thuisploeg liep ene Dorin Rotariu (ex-Club Brugge) in de spits.

Andere affiches om dinsdag en woensdag van te likkebaarden zijn onder meer Kalju (Estland) versus Shkëndija (Noord-Macedonië), TNS (Wales) tegen Feronikeli (Kosovo) en Partizani (Albanië) versus Qarabag (Azerbeidzjan).

Gelukkig zijn er ook al een paar “grotere namen” die in actie komen in de Champions League. Zo speelt Celtic Glasgow (met Boli Bolingoli) vanavond op het veld van Sarajevo en moet Rosenborg woensdagavond de Noorse coëfficiënt proberen op te krikken op bezoek bij het Noord-Ierse Linfield. Ook interessant om volgen: Het Luxemburgse Dudelange probeert onder leiding van coach Emilio Ferrera net als vorig jaar te stunten in Europa. Vanavond wacht als eerste hindernis Valletta (Malta).

In de tweede voorronde (23 en 30 juli) van de Champions League verschijnen Europese subtoppers PSV, Plzen, Olympiakos en Basel op het toneel. In de derde voorronde voegt Club Brugge zich samen met Porto, Dinamo Kiev, Krasnodar, Istanbul Basaksehir en LASK zich in het niet-kampioenspoor en komen Ajax en PAOK in het kampioenenspoor terecht.

Programma eerste ronde Champions League

Dinsdag

Astana v CFR Cluj

Ararat-Armenia v AIK

Nõmme Kalju v Shkendija

HJK v HB

Sarajevo v Celtic

The New Saints v Feronikeli

Suduva v Rode Ster Belgrado

F91 Dudelange v Valletta

Woensdag

Partizani Tirana v Qarabag

BATE v Piast Gliwice

Sheriff v Saburtalo

Ferencváros v Ludogorets

Slovan Bratislava v Sutjeska

Linfield v Rosenborg

Dundalk v Riga

Valur v Maribor