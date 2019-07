Man zwaargewond na selfie tijdens Spaanse stierenrennen: “Er was overal bloed”

Een Amerikaanse man raakte zwaargewond tijdens de jaarlijkse stierenrennen in het Spaanse Pamplona. Hij dacht dat alle stieren waren gepasseerd en wilde even poseren voor een korte video om te pochen dat hij de eindmeet had bereikt. “Maar er was een achterblijver”, aldus de man vanuit het ziekenhuis. “Toen ik me omdraaide, was het alsof ik door een truck werd geraakt. Er was overal bloed.” De hoorn van de stier had de man zijn nek en wang doorboord, maar volgens de dokters had het veel erger kunnen aflopen en heeft hij geluk dat hij het kan navertellen. “Het was een mirakel, zegt de dokter en dat geloof ik.”