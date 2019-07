Gullegem / Wevelgem - In het West-Vlaamse Gullegem woedt een zware brand bij het bedrijf Flocart. Mogelijk kwam daarbij asbest vrij.

De brand brak dinsdag even na 17 uur uit in het bedrijf in de Nijverheidslaan dat onder meer behangpapier en rolgordijnen maakt. Een zwarte rookpluim was kilometers ver te zien. De brandweer kwam massaal ter plaatse. “Onze ploegen zijn ter plaatse met vier autopompen, vier hoogtewerkers en een negental tankwagens”, vertelt Philip Stichelbaut van brandweerzone Fluvia.

Omdat gevreesd werd dat de brand zal overslaan naar het aanpalende bedrijf Ghekiere Truckservice, werd het magazijn van dat bedrijf leeggehaald. De brand is intussen onder controle; maar het bedrijf ligt volledig in de as. Er vielen geen gewonden. “Er is hier en daar nog wel instortingsgevaar”, aldus Stichelbaut. “Er is mogelijk sprake van asbest dat is vrijgekomen, maar de nodige maatregelen worden genomen. Het nablussen zal nog erg lang duren.” Er is heel wat geurhinder, de brandweer vraagt omwonenden dan ook om tot woensdagochtend ramen en deuren te sluiten en ventilatie af te zetten.

Foto: djr

