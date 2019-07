Seks verkoopt … maar blijkbaar niet meer bij Pabo

Erotiekbedrijf Pabo, dat in ons land 10 winkels runt, is failliet verklaard. Voor de tweede keer in amper anderhalf jaar tijd. Eind 2017 was ook de Duitse moederholding Beate Uhse al op de fles gegaan. Tijden zijn veranderd, de consument ook. Maar dat heeft het erotiekbedrijf te laat opgemerkt.