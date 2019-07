Plotse stortvloed veroorzaakt waterval in metro en zet kelders Witte Huis onder water

De regio rond de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. is maandag opgeschrikt door een enorme stortvloed. In enkele uren tijd viel er evenveel regen als normaal in een hele maand. Beelden van in de metro tonen hoe de regen in een waterval naar binnenstroomt via de liften en het dak. Sommige wijken van de stad kwamen volledig onder water te staan. Ook in het Witte Huis kampten ze met wateroverlast en overstroomden de kelders.