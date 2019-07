Youri Tielemans over transfer naar Leicester: “Ik wil mezelf en de club beter maken”

Youri Tielemans sloot maandag in het Franse Évian-les-Bains aan bij zijn nieuwe club Leicester City, die met de Rode Duivel een contract voor vier seizoenen afsloot. De 22-jarige Belgische middenvelder wil in het King Power Stadium voortbouwen op zijn periode als huurling bij de Foxes. “Bij Leicester City vind ik een positieve club, met veel ambitie en potentieel. Dat is wat ik zocht”, zegt de Rode Duivel dinsdag.

In een interview op de website van zijn nieuwe werkgever legt Tielemans uit waarom hij de Foxes verkoos boven een kransje Europese topclubs. “Vorig seizoen voelde ik me heel goed. Ik speelde goed en ook het team draaide prima. Ik wilde voortgaan op dat positieve elan.”

Tielemans’ keuze was na de interlandbreak met België gemaakt. “Ik heb mezelf de tijd gegeven om na te denken. Het was voor mij belangrijk dat ik de voorbereiding zou afwerken met dezelfde ploeg als die waarmee ik het seizoen ervoor heb gespeeld. In de voorbereiding ontwikkel je automatismen”, aldus Tielemans, die in Évian-les-Bains warm werd onthaald en dinsdag meteen twee trainingsessies afwerkte. “Het was leuk, want op twee of drie jonge gasten en twee nieuwkomers na kende ik iedereen. Het was een blij weerzien.”

“Ik wil mij amuseren”

De ex-speler van RSC Anderlecht en AS Monaco onderstreepte ook het belang van de oefenstage. “Je bent een hele week voortdurend samen met het team. Dat smeedt een band. Je leert elkaar op en naast het voetbalveld kennen, op een amusante manier”, aldus Tielemans, die vooruitblikt naar de toekomst. “Ik heb meermaals met de coach gesproken en weet wat er van mij verwacht wordt. Samen met de club zal ik vooruitgang maken. Ik wil mij amuseren bij deze club en ben er zeker van dat alles goed zal gaan. Sinds ik hier ben, presteer ik goed. Maar het belangrijkste is om altijd beter te worden. Daarom ben ik hier ook. Ik wil mezelf en de club beter maken. Ik zal me voor de volle honderd procent inzetten om mijn beste voetbal te spelen.”

Ook voor de fans had Tielemans nog een boodschap. “Sinds ik hier ben, kreeg ik alleen maar steun. Ik wil de fans daarvoor danken. Ze hebben in allerlei liederen gevraagd om me een contract aan te bieden bij Leicester City. Wel, hun gebeden zijn verhoord. Ik hoop dat we van onze tijd samen kunnen genieten.”