OEFENWEDSTRIJDEN. Beerschot speelt gelijk tegen Franse tweedeklasser, zeges voor Union en Westerlo

Union Sint-Gillis heeft dinsdagavond ook zijn derde oefenwedstrijd in aanloop naar de competitiestart gewonnen. In het Nederlandse Mierlo nam de Brusselse 1B-club met 2-0 de maat van de Israëlische topclub Maccabi Tel Aviv. Ook Westerlo won in Turkije met 2-0, tegen tweedeklasser Boluspor. Beerschot geraakte dan weer niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen de Franse tweedeklasser Valenciennes.

De doelpunten van de Unionisten kwamen op naam van Nils Bouekou (9.) en Faïz Selemani (44.). De zege tegen de Israëlische recordkampioen (22 titels) is voor de troepen van coach Thomas Christiansen al de derde in evenveel oefenmatchen. Eerder in de voorbereiding klopte Union het Luxemburgse Dudelange (3-2) en amateurclub ASV Geel (11-0).

KVC Westerlo nam het op stage in Bolu op tegen de lokale tweedeklasser Boluspor. Christian Brüls (33.) en Kurt Abrahams (53.) bezorgden de Kemphanen de 2-0 zege. Voor de mannen van Bob Peeters is het eveneens de derde zege in de oefencampagne, nadat eerder de Oekraïense eersteklasser Vorskla Poltava (2-0) en amateurclub KFC Houtvenne (6-0) werden geklopt.

Beerschot ten slotte slaagde er tegen Valenciennes niet in te scoren op stage in het Nederlandse Delden (0-0). De Ratten konden zo voor het eerst in de voorbereiding niet winnen.