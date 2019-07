Officieel: Hamdi Harbaoui verlaat Zulte Waregem voor Qatarese club

Hamdi Harbaoui zet zijn carrière voort in Qatar. De drievoudige topschutter in België verlaat Zulte Waregem en tekende in Doha een contract voor twee seizoenen bij de Qatarese middenmotor Al-Arabi. Dat maakte zijn nieuwe club dinsdag bekend via de sociale media.

De 34-jarige Tunesiër voetbalde bijna zijn hele carrière in ons land. Van zijn opleidingsclub Espérance Tunis in eigen land belandde Harbaoui in 2008 in Moeskroen. Nadien bouwde de goalgetter gestaag aan zijn carrière. Na twee seizoenen bij Wezet in de derde klasse ging het via OHL (2010-2011) en Lokeren (2011-2014 en 2015-2016) naar RSC Anderlecht (2016-2017). Tussendoor speelde hij ook even bij SC Qatar (2014-2015) en het Italiaanse Udinese (2016). De voorbije seizoenen was Harbaoui actief bij Charleroi (2017) en Zulte Waregem (2018-2019).

Op zijn erelijst staan twee bekers van België met Lokeren. In 2012 scoorde Harbaoui in de finale tegen KV Kortrijk het enige doelpunt, twee jaar later voerden de Waaslanders een bisnummer op tegen Zulte Waregem. Ook toen stond de Tunesische spits in de basis. Harbaoui werd ook drie keer topschutter (2013-2014, 2017-2018 en 2018-2019).

Harbaoui lag nog twee jaar onder contract bij Zulte Waregem, maar er zat een vaste transferclausule in die overeenkomst, waardoor de Tunesische spits voor 500.000 euro kon vertrekken. Bij Al-Arabi, vorig seizoen zesde in de Qatarese Premier League, ligt hij nu twee seizoenen vast.