Tour is weg uit Brussel, Maximiliaanpark stroomt weer vol met vluchtelingen

Bij de voedselbedeling dinsdagavond stonden weer tientallen transmigranten aan te schuiven voor een warme maaltijd, brood en warme drank. Een paar dagen geleden was er zo goed als niemand meer. Omdat de politie iedereen had weggejaagd en naar opvangcentra had gestuurd. De Block en Close beweerden toen bij hoog en bij laag dat er geen enkel verband was met de Tour in Brussel.

Maar twee dagen later is er alweer geen politie meer te zien en stroomt het park weer vol.

“Er zijn inderdaad weer meer mensen in het park. Dat is al zo sinds de federale politie iedereen uit het Noordstation heeft weggejaagd. Twee weken geleden was er een grote politieactie en hebben wij 90 extra plaatsen voorzien bij Samusocial om mensen naartoe te sturen”, zegt de woordvoerder van burgemeester Close. “Voor het overige is onze aanpak niet veranderd. We gaan om de paar dagen langs met de politie en de preventiedienst van de stad en proberen die mensen te overtuigen om het park te verlaten. Maar het blijft een probleem.” Minister De Block was niet bereikbaar voor commentaar.

De politie ontkent dat er op korte termijn nieuwe acties op til zijn om het park opnieuw te ontruimen.