Club Brugge heeft mogelijk een vervanger gevonden voor Denswil (en die is al in het land)

Club Brugge heeft mogelijk een vervanger gevonden voor Denswil: gisteren landde Simon Deli (27) in België. De Ivoriaanse verdediger is momenteel actief bij Slavia Praag en wil graag andere lucht opsnuiven.

Club is een serieuze gegadigde om Deli – 1,92 meter groot en linksvoetig – over te nemen, maar krijgt te maken met stevige concurrentie van Glasgow Rangers. In Tsjechië klinkt het dat de Ivoriaan dicht bij de Schotten staat, maar het feit dat Deli ondertussen in België is, wijst erop dat Club momenteel de beste kaarten in de hand heeft. Bij Slavia ligt Deli nog tot 2020 onder contract, maar via een afkoopsom 2,5 miljoen euro kan hij weg. De 13­voudige international zou eerstdaags beslissen.

Opvallend: ondertussen heeft Slavia-voorzitter Jaroslav Tvrdik een oproep gedaan via Twitter aan Deli om nog een jaartje te blijven. Hij schreef ook de fans aan om te helpen de verdediger te overtuigen.